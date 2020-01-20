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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Якутии стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Якутии стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Ленском районе Якутии стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика. Соответствующую информацию днем в понедельник, 20 января, предоставили в полиции и региональном управлении СК.

Согласно последним данным, мальчика шел из школы, когда на него накинулись 12-15 собак. Мужчина, который проезжал мимо на своем автомобиле, отогнал стаю и доставил пострадавшего в больницу. Врачи диагностировали у школьника укусы тела, лица и головы.

В настоящий момент состояние ребенка оценивается как тяжелое. Проводится процессуальная проверка признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность".

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