Россиянин пытался за взятку в 5 тыс.руб. провезти на Украину 6 тыс.дол.

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22 февраля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Погранслужба Украины передала полиции гражданина РФ, который попытался провезти через границу шесть тыс. дол. Отмечается, что нарушитель предлагал сотрудникам пять тыс. руб. для «легализации» его действий.

Известно, что инцидент произошел в пятницу в пункте пропуска «Бачевск» на въезде в Украину. По данным ведомства, прибывший на автомобиле «ВАЗ» россиянин предложил пограничникам деньги «за беспрепятственное перемещение через границу валютных средств в сумме 6 тысяч долларов».

Уточнятся, что сейчас полицейские «занимаются объективным выяснением всех обстоятельств совершения им уголовного преступления».