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Россиянин пытался за взятку в 5 тыс.руб. провезти на Украину 6 тыс.дол.

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россиянин пытался за взятку в 5 тыс.руб. провезти на Украину 6 тыс.дол.
pixabay.com

Погранслужба Украины передала полиции гражданина РФ, который попытался провезти  через границу шесть тыс. дол. Отмечается, что нарушитель предлагал сотрудникам пять тыс. руб. для «легализации» его действий.

Известно, что инцидент произошел в пятницу в пункте пропуска «Бачевск» на въезде в Украину. По данным ведомства, прибывший на автомобиле «ВАЗ» россиянин предложил пограничникам деньги «за беспрепятственное перемещение через границу валютных средств в сумме 6 тысяч долларов».

Уточнятся, что сейчас полицейские «занимаются объективным выяснением всех обстоятельств совершения им уголовного преступления».

БА

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