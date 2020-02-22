В Челябинске подросток убит во время драки ночью. Еще один юноша ранен

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22 февраля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 74.RU

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В центре Челябинска в ночь на 22 февраля произошла массовая драка, в результате которой убит 17-летний подросток. Еще один юноша ранен. Подозреваемый в убийстве задержан полицией по горячим следам.

По рассказу очевидцев, драка между подростками была ночью напротив здания противотуберкулёзного диспансера на улице Воровского. Один из участников драки удар юношу ножом. Рана оказалась смертельной. Прибывшие на место происшествия бригады "скорой" не смогли спасти раненного ножом парня. Второго раненого госпитализировали.

По сообщению очевидцев, на место происшествия ночью приезжали сотрудники полиции, в том числе криминалисты и кинологи. По факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство).

В СКР рассказали, что в отношении подозреваемого решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.