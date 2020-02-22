Все новости >>

//Происшествия 13+

Младенец отравился средством против тараканов в Санкт-Петербурге

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Младенец отравился средством против тараканов в Санкт-Петербурге
рука ребенка, pixabay.com
Маленький мальчик в Санкт-Петербурге съел средство против тараканов и попал в больницу. Соответствующую информацию в субботу, 22 февраля, предоставили в пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
 
Отмечается, что мальчик 2019 года был доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии вечером в минувшую пятницу. Предполагается, что ребенок нашел дома таблетку средства, предназначенного для уничтожения тараканов, проглотил ее и получил отравление.
 
По факту случившегося проводится проверка, за которую отвечает полиция Красносельского района Северной столицы.
ЕТ

//картина дня

В мире

В Госдуме назвали цель учений США на случай

В Госдуме назвали цель учений США на случай "ядерной войны" с участием России в Европе

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил проведение Соединенными Штатами Америки учений, по сценарию которых РФ наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Президент США Дональд Трамп разоблачил сенатора-демократа Берни Сандерса, призвавшего Россию не вмешиваться в выборы американского президента, которые пройдут в 2020 году…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Председатель "ВЭБ.РФ", бывший вице-премьер Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший…

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий "Белые Санжары". Она намеревалась пробыть 14 дней карантина вместе с эвакуированными из-за вспышки…