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Женщина с собакой провалилась под лед на Москве-реке

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Женщина с собакой провалилась под лед на Москве-реке
Фото: pixabay.com

В субботу, 22 февраля, на северо-западе столицы сотрудники экстренных служб спасли женщину с собакой, которая провалилась под лед на Москве-реке. Отмечается, что инцидент произошел утром в районе Троице-Лыково.

«… в 9.53 спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли женщину…, которая, прогуливаясь со своим питомцем по реке Москва, провалилась под лед», - сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В ведомстве добавили, что женщине и собаке оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью обрушилась часть стеклянной конструкции одной из башен Москва-сити.

БА

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