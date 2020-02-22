В Ростовской области взрыв бытового газа в жилом доме унес жизни двух человек

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22 февраля 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

конфорка, pixabay.com

В городе Азов, который расположен под Ростовом-на-Дону, произошел взрыв газа в жилом доме. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли два человека.

Сотрудники МЧС, которые прибыли утром в субботу на место, сообщают, что взрыв бытового газа унес жизни двух людей, а еще два человека получили травмы. К настоящему моменту информации о состоянии пострадавших в результате инцидента в СМИ не поступало.

На месте взрыва работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее сообщалось об одном погибшем.