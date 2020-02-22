Один человек погиб после взрыва газа в жилом доме под Ростовом-на-Дону

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22 февраля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В субботу, 22 февраля, в Ростовской области в трехэтажном жилом доме на переулке Павлова, дом 84/108 произошел мощный хлопок газа с последующим горением. Известно, что инцидент произошёл в городе Азове около 10.55 (по мск).

«По предварительной информации, один человек погиб и один пострадал. Он доставлен в лечебное учреждение», - уточнил представитель ГУ МЧС РФ по региону.

В ведомстве добавили, что из дома были эвакуированы 49 человек. Источник отметил, что значительных разрушений нет, несущие конструкции не повреждены.

Сейчас на территории находятся сотрудники пожарных подразделений, ведется борьба с огнем. В работе задействованы около 60 человек и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области подросток дождался,пока ребенок потеряет сознание, и закопал его в снегу.