В Ржеве с моста через акваторию Волги упала женщина, из воды ее достали спасатели

Сегодня в Ржеве произошло ЧП. На улице Грацинского с моста через акваторию Волги упала женщина. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС России.
Известно, что на место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы, а также отделение пожарно-спасательной части и бригада врачей
Спасатели на лодке вытащили пострадавшую из воды и передали медицинскому персоналу, сейчас она находится под их наблюдением.
А в детском саду Белгорода 20 февраля двадцать детей отравились, о чем сообщает телеграм-канал «Белгород № 1».