В Ржеве с моста через акваторию Волги упала женщина, из воды ее достали спасатели

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21 февраля 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vedtver.ru

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Сегодня в Ржеве произошло ЧП. На улице Грацинского с моста через акваторию Волги упала женщина. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС России.

Известно, что на место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы, а также отделение пожарно-спасательной части и бригада врачей

Спасатели на лодке вытащили пострадавшую из воды и передали медицинскому персоналу, сейчас она находится под их наблюдением.

А в детском саду Белгорода 20 февраля двадцать детей отравились, о чем сообщает телеграм-канал «Белгород № 1».