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В Ржеве с моста через акваторию Волги упала женщина, из воды ее достали спасатели

, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vedtver.ru

В Ржеве с моста через акваторию Волги упала женщина, из воды ее достали спасатели
pixabay.com

Сегодня в Ржеве произошло ЧП. На улице Грацинского с моста через акваторию Волги упала женщина. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС России.

Известно, что на место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы, а также отделение пожарно-спасательной части и бригада врачей

Спасатели на лодке вытащили пострадавшую из воды и передали медицинскому персоналу, сейчас она находится под их наблюдением.

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ЕЧ

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