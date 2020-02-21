СМИ: мужчина скончался в московской больнице после падения на улице

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21 февраля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

скорая помощь, Zamir Usmanov/Global Look Press

В пятницу, 21 февраля, СМИ сообщили, что мужчина скончался после падения на улице в Москве. Согласно последней информации, происшествие было зафиксировано 19 февраля на улице Красного Маяка.

Гражданин упал и сильно ударился головой о бордюр. Мужчина потерял сознание, вследствие чего прохожие вызвали "скорую". Пострадавшего доставили в больницу, где медики выявили у пациента открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Врачи ничем не смогли помочь человеку – через день он скончался. Есть информация о том, что в момент случившегося гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.