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В пруду под Липецком утонули двое детей

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В пруду под Липецком утонули двое детей
река зимой, pixabay.com

В Усманском районе Липецкой области двое детей утонули в пруду. Соответствующую информацию предоставила старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.

Уточняется, что в воде погибли мальчики семи и десяти лет. Известно, что данное происшествие случилось в селе Грачевка.

Тела утонувших детей были переданы сотрудникам полиции. В настоящий момент специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины гибели школьников. Усманский межрегиональный следственный отдел проводит проверку по факту случившегося. 

 
ЕТ

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