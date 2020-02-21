В пруду под Липецком утонули двое детей

В Усманском районе Липецкой области двое детей утонули в пруду. Соответствующую информацию предоставила старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.

Уточняется, что в воде погибли мальчики семи и десяти лет. Известно, что данное происшествие случилось в селе Грачевка.

Тела утонувших детей были переданы сотрудникам полиции. В настоящий момент специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины гибели школьников. Усманский межрегиональный следственный отдел проводит проверку по факту случившегося.