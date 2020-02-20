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Пассажирский поезд сбил мужчину в Подмосковье

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Пассажирский поезд сбил мужчину в Подмосковье
Фото: pixabay.com

В четверг, 20 февраля, в Подмосковье под колеса пассажирского поезда на перегоне Удельная - Малаховка Рязанского направления Московской железной дороги попал мужчина. Известно, что инцидент произошел около 18.00.

«… на перегоне Удельная - Малаховка пассажирским поездом сообщением Адлер - Москва травмирован 24-летний гражданин Кыргызской Республики», - сообщи в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что молодого человека доставили в НИИ имени Склифосовского. Информация о его текущем состоянии не сообщается.

Сейчас на территории работают сотрудники транспортной полиции, проводится проверка, выясняется причина происшествия.

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БА

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