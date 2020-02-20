Пассажирский поезд сбил мужчину в Подмосковье

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20 февраля 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Фото: pixabay.com

В четверг, 20 февраля, в Подмосковье под колеса пассажирского поезда на перегоне Удельная - Малаховка Рязанского направления Московской железной дороги попал мужчина. Известно, что инцидент произошел около 18.00.

«… на перегоне Удельная - Малаховка пассажирским поездом сообщением Адлер - Москва травмирован 24-летний гражданин Кыргызской Республики», - сообщи в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что молодого человека доставили в НИИ имени Склифосовского. Информация о его текущем состоянии не сообщается.

Сейчас на территории работают сотрудники транспортной полиции, проводится проверка, выясняется причина происшествия.

Ранее сообщалось, что на улице Большая Черкизовская, дом 127, водитель автобуса насмерть сбил пожилую женщину.