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Названа причина жесткой посадки вертолета под Ярославлем, пострадал блогер

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Названа причина жесткой посадки вертолета под Ярославлем, пострадал блогер
Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Стало известно, что за штурвалом совершившего жесткую посадку вертолета рядом с поселком Веслево в Ярославской области находился блогер и бизнесмен Андрей Шелестов. Его госпитализировали в Переславскую центральную районную больницу.

«Основная причина падения вертолета - ошибка пилотирования при взлете. Погодные условия никак не влияли на авиаинцидент», - уточнил представитель правоохранительных органов.

Отмечается, что 46-летнему мужчине оказали всю необходимую помощь, скоро он самостоятельно покинет медучреждение. При этом его успели опросить сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что падение вертолетf произошло днем в четверг, 19 февраля. Бизнесмен получил закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану лица и ссадины.

 
 
 
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Публикация от Андрей Шелестов ???????? (@shelestov44)28 Дек 2019 в 5:43 PST

БА

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