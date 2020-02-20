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В Ярославской области вертолет при посадке задел ЛЭП, пилот госпитализирован

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Ярославской области вертолет при посадке задел ЛЭП, пилот госпитализирован
фото: pixabay.com

В Ярославской области вертолет совершил жесткую посадку, задев линию электропередачи. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь Главного управления МЧС по региону Михаил Зверев.

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АС

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