В Ярославской области вертолет при посадке задел ЛЭП, пилот госпитализирован

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20 февраля 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Ярославской области вертолет совершил жесткую посадку, задев линию электропередачи. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь Главного управления МЧС по региону Михаил Зверев.

Пилот, мужчина 1974 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану лица и ссадины. Его поместили в Переславскую центральную районную больницу, добавили в пресс-службе управления.

Сообщение о крушении судна Robinson у деревни Веслево поступило в 15:00 мск. Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин инцидента, ее представители выехали на место аварии.

Ранее дальневосточное следственное управление на транспорте СКР назвало две версии причин жесткой посадки частного самолета Ан-2, принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент", в Магадане.