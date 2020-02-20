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Следствие назвало две версии причины жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане

, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Следствие назвало две версии причины жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
фото с сайта МЧС

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитете России назвало две версии причин жесткой посадки частного самолета Ан-2, принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент", в Магадане.

Возможные причины - техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Авиапроисшествие случилось сегодня, 20 февраля, утром. Ан-2, оторвавшись от земли на 10 метров, прекратил взлет и совершил жесткую посадку недалеко от полосы. В результате пострадали семь человек.

Один из них находится в тяжелом состоянии. По последним данным, пять человек госпитализированы. Всего на борту находились 14 человек, в том числе два члена экипажа. Ан-2 перевозил вахтовиков.  У самолета разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна".

Замглавы правительства региона Дмитрий Косов сообщил, что пилотов самолета Ан-2 отправят на освидетельствование. Дальневосточная транспортная прокуратура проверит квалификацию пилотов и законность использования для перевозки пассажиров Ан-2.

Видео происшествия попало в сети.

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