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В ДТП со школьным автобусом в Краснодарском крае есть пострадавшие

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

В ДТП со школьным автобусом в Краснодарском крае есть пострадавшие
Фото: соцсети

Авария произошла на дороге, соединяющей станицы Тбилисскую и Нововладимировскую. На одном из участков автобус ПАЗ, который вез 27 детей в сопровождении одного взрослого к школе столкнулся с автомобилем «Ока».

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, им оказали медицинскую помощь. А в отношении водителя автобуса составили административный протокол – на равнозначном перекрестке именно водитель автобуса должен был уступить дорогу легковушке.

Сейчас проводится проверка технического состояния ПАЗ, а также соблюдения условий работы водителя.

Накануне четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом в Пермском крае.

ДВа

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