В ДТП со школьным автобусом в Краснодарском крае есть пострадавшие

Авария произошла на дороге, соединяющей станицы Тбилисскую и Нововладимировскую. На одном из участков автобус ПАЗ, который вез 27 детей в сопровождении одного взрослого к школе столкнулся с автомобилем «Ока».
В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, им оказали медицинскую помощь. А в отношении водителя автобуса составили административный протокол – на равнозначном перекрестке именно водитель автобуса должен был уступить дорогу легковушке.
Сейчас проводится проверка технического состояния ПАЗ, а также соблюдения условий работы водителя.
Накануне четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом в Пермском крае.