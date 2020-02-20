В ДТП со школьным автобусом в Краснодарском крае есть пострадавшие

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20 февраля 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: соцсети

Авария произошла на дороге, соединяющей станицы Тбилисскую и Нововладимировскую. На одном из участков автобус ПАЗ, который вез 27 детей в сопровождении одного взрослого к школе столкнулся с автомобилем «Ока».

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, им оказали медицинскую помощь. А в отношении водителя автобуса составили административный протокол – на равнозначном перекрестке именно водитель автобуса должен был уступить дорогу легковушке.

Сейчас проводится проверка технического состояния ПАЗ, а также соблюдения условий работы водителя.

Накануне четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом в Пермском крае.