Четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом в Пермском крае

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19 февраля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Четыре человека погибли в результате столкновения и возгорания микроавтобуса и автомобиля. Инцидент произошел на трассе в Пермском крае.

Представители пресс-службы регионального главка МВД рассказали подробности случившегося. В ведомстве уточнили, что авария произошла рано утром по московскому времени. Инцидент зафиксирован на 64-м километре автодороги Полазна – Чусовой. После столкновения произошло возгорание обоих автомобилей.В результате инцидента погибли четыре человека. Известно, что все жертвы – совершеннолетние.