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Внучка схватилась за нож после замечания бабушки по поводу уборки

, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Внучка схватилась за нож после замечания бабушки по поводу уборки
Фото: соцсети

Несовершеннолетнюю жительницу Кисловодска подозревают в убийстве собственной бабушки.

По данным следствия, 59-летняя бабушка сделала замечание своей 14-летней внучке по поводу сделанной девочкой уборки. Началась ссора, в ходе которой подросток схватила нож и несколько раз ударила им пожилую женщину.

В результате полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Суд избрал в отношении несовершеннолетней подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

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ДВа

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