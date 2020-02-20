Внучка схватилась за нож после замечания бабушки по поводу уборки

//Происшествия 13+

20 февраля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Несовершеннолетнюю жительницу Кисловодска подозревают в убийстве собственной бабушки.

По данным следствия, 59-летняя бабушка сделала замечание своей 14-летней внучке по поводу сделанной девочкой уборки. Началась ссора, в ходе которой подросток схватила нож и несколько раз ударила им пожилую женщину.

В результате полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Суд избрал в отношении несовершеннолетней подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске у матери-вегана отобрали изможденного ребенка.