Глава пресс-службы МЧС Ставрополья мог быть уволен за ложное сообщение о теракте в ресторане

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20 февраля 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NewsTracker.ru

Фото: соцсети

Руководитель пресс-службы главка ставропольского МЧС Олег Дегтярев сообщил о готовящемся теракте в ресторане, в котором он отмечал свой день рождения. Об этом сообщают местные СМИ.

Свой день рождения Дегтярев отмечал в ресторане «Урарту» в Ставрополе. По словам персонала заведения, никакого конфликта с ним никакого не было, «ему даже еду завернули с собой».

Сообщение о готовящемся теракте в ресторане «Урарту» поступило в экстренные службы. На место прибыла полиция, кинологи с собаками, медики. По некоторым данным, на Дегтярева готовятся возбудить уголовное дело, в настоящий момент идет проверка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что Дегтярев уже не работает в министерстве, поскольку неделей ранее уволился в связи с достижением предельно допустимого возраста.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края попал в ДТП на служебной машине.