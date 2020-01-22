Губернатор Ставропольскго края попал в ДТП на служебной машине

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22 января 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

В.Владимиров, фото из соцсети

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в ДТП. Об аварии сам глава Ставрополья написал в Instagram. Все живы. В ДТП пострадал водитель Владимирова, вывихнул руку. Сам глава региона не пострадал.

"Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьёзно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают" - написал 44-летний Владимиров без подробностей, что именно произошло, и призвал: "Будьте аккуратны за рулем".

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