Губернатор Ставропольскго края попал в ДТП на служебной машине

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в ДТП. Об аварии сам глава Ставрополья написал в Instagram. Все живы. В ДТП пострадал водитель Владимирова, вывихнул руку. Сам глава региона не пострадал.
"Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьёзно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают" - написал 44-летний Владимиров без подробностей, что именно произошло, и призвал: "Будьте аккуратны за рулем".
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