В Ростове-на-Дону произошла самая дорогая авария в наступившем году

//Происшествия 13+

22 января 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

22 января в Ростове-на-Дону случилась самая дорогая авария в наступившем году.

В центре донской столицы столкнулись семь автомобилей. По данным управления ГИБДД по Ростовской области, 22-летний виновник аварии за рулём BMW при перестроении в правый ряд не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с машиной, стоящей впереди, а дальше пошла цепная реакция.

Обыденная с виду авария привлекла внимание не столько самим фактом ДТП, сколько «именами» его участников.

«Это ДТП по праву можно назвать самым дорогим с начала 2020 года. Среди машин, получивших механические повреждения, – Toyota Land Cruiser 200, Bentley, Porsche Cayenne, BMW Х6 и Range Rover. Есть и два такси, которые на фоне остальных иномарок выглядят довольно смешно», – сообщает портал donnews.ru.

В ДТП пострадала 30-летняя пассажирка одного из такси.

Читайте также:

1. В Марий Эл «скорая» попала в ДТП, погибли водитель, фельдшер, медсестра