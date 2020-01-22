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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Ростове-на-Дону произошла самая дорогая авария в наступившем году

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростове-на-Дону произошла самая дорогая авария в наступившем году
Фото: соцсети

22 января в Ростове-на-Дону случилась самая дорогая авария в наступившем году.

В центре донской столицы столкнулись семь автомобилей. По данным управления ГИБДД по Ростовской области, 22-летний виновник аварии за рулём BMW при перестроении в правый ряд не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с машиной, стоящей впереди, а дальше пошла цепная реакция.

Обыденная с виду авария привлекла внимание не столько самим фактом ДТП, сколько «именами» его участников.

«Это ДТП по праву можно назвать самым дорогим с начала 2020 года. Среди машин, получивших механические повреждения, – Toyota Land Cruiser 200, Bentley, Porsche Cayenne, BMW Х6 и Range Rover. Есть и два такси, которые на фоне остальных иномарок выглядят довольно смешно», – сообщает портал donnews.ru.

В ДТП пострадала 30-летняя пассажирка одного из такси.

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