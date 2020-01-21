В Марий Эл

Страшное ДТП с участием машины "скорой помощи" и грузовика произошло во вторник, 21 января, утром в республике Марий-Эл. В результате столкновения медицинского УАЗа погибли медики: фельдшер, медсестра и водитель "скорой". Пострадали пациент и водитель грузовика.
Бригада "скорой" везла пациента в больницу. Около 7:30 на 47 километре автодороги Йошкар-Ола — Уржум грузовой автомобиль врезался в "скорую".
В интернет попали фото с места аварии. Судя по опубликованным МВД фотографиям с места происшествия, грузовик въехал в борт медицинского автомобиля.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Сегодня, 21 января, глава Марий Эл Александр Евстифеев провел совещание по вопросам развития систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах.
Читайте также: