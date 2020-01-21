В Марий Эл

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21 января 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МВД Марий Эл

фото МВД с места происшествия

Страшное ДТП с участием машины "скорой помощи" и грузовика произошло во вторник, 21 января, утром в республике Марий-Эл. В результате столкновения медицинского УАЗа погибли медики: фельдшер, медсестра и водитель "скорой". Пострадали пациент и водитель грузовика.

Бригада "скорой" везла пациента в больницу. Около 7:30 на 47 километре автодороги Йошкар-Ола — Уржум грузовой автомобиль врезался в "скорую".

В интернет попали фото с места аварии. Судя по опубликованным МВД фотографиям с места происшествия, грузовик въехал в борт медицинского автомобиля.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Сегодня, 21 января, глава Марий Эл Александр Евстифеев провел совещание по вопросам развития систем фотов​идеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах.

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