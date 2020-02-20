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В Японии умерли два человека, заразившиеся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии умерли два человека, заразившиеся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess
Du Xiaoyi, globallookpress.com

В Японии умерли два человека, заразившиеся короновирусом COVID-2019  на круизном лайнере Diamond Princess.
Это первые случаи гибели людей, находившихся во время вспышки нового вируса в Китае, сообщает kp.ru. 

Два человека с судна были госпитализированы и умерли в госпитале. Один из погибших - 80-летний мужчина.
В посольстве Российский Федерации в Японии заверили, что граждан России среди жертв коронавируса нет, - информирует NHK.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря прошлого года. На борту круизного лайнера Diamond Princess находились 3700 человек - туристы и члены команды. Среди них - 24 россиянина. Вирусом на корабле заразился 621 человек. Почти у половины из них, у 322 заболевших, симптомы заболевания себя не проявляли. На лайнере был объявлен 14-дневный карантин.

Судно с людьми на борту держали на карантине в японском порту Йокогама, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
В среду, 19 февраля, карантин закончился. На берег сошли 443 человека, в том числе две гражданки России.

Китайские ученые считают, что новый вирус COVID-2019  может стать хронической болезнью.

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