В Москве задержан подозреваемый в ограблении приемного сына Стаса Намина

Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в ограблении приемного сына лидера группы "Цветы" Стаса Намина. Данную информацию предоставили в среду в пресс-службе ГУ МВД по столице.

1 февраля 35-летний мужчина сообщил в полицию о том, что на улице Воздвиженка в Москве неизвестный применил по отношению к нему насилие и похитил сотовый телефон. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 21-летнего жителя столицы, который подозревается в ограблении мужчины. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.