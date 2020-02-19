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В Москве задержан подозреваемый в ограблении приемного сына Стаса Намина

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве задержан подозреваемый в ограблении приемного сына Стаса Намина
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в ограблении приемного сына лидера группы "Цветы" Стаса Намина. Данную информацию предоставили в среду в пресс-службе ГУ МВД по столице. 

1 февраля 35-летний мужчина сообщил в полицию о том, что на улице Воздвиженка в Москве неизвестный применил по отношению к нему насилие и похитил сотовый телефон. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 21-летнего жителя столицы, который подозревается в ограблении мужчины. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

 
 
ЕТ

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