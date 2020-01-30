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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Москве на безработного напали и отобрали крупную сумму

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве на безработного напали и отобрали крупную сумму
фото: сайт МВД РФ

В полиции рассказали, что у безработного жителя Москвы на улице Большая Юшуньская двое злоумышленников отобрали сумку с крупной суммой. Отмечается, что неизвестные вышли из автомобиля и начали избивать водителя.

«Установлено, что 29 января в 18.20 на ул. Б. Юшуньская двое неизвестных на Toyota Camry темного цвета перекрыли движение автомобилю Volkswagen Polo под управлением мужчины 1987 г.р., неработающего», - уточнили в ведомстве.

Согласно источнику, правонарушители отобрали у потерпевшего 2,1 миллиона рублей, документы, наручные часы и скрылись с места происшествия. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.

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БА

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