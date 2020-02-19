Московский таксист похитил с банковской карты пассажира почти полмиллиона рублей. Соответствующую информацию предоставили вечером в среду, 19 февраля, сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Житель Подмосковья обратился в отдел МВД России по Нагорному району с заявлением о краже денежных средств. Он заявил, что с его карты пропали более 490 тысяч рублей.

Впоследствии выяснилось, что потерпевший воспользовался услугами частного такси. Во время поездки он попросил водителя остановиться у банкомата, чтобы снять наличные. Таксист подсмотрел ПИН-код клиента, а затем похитил его банковскую карту. Позже он снял с нее деньги, а затем незаметно вернул карточку пассажиру и высадил его.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Водитель заключен под стражу.