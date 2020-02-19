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На Кубани пьяный полицейский устроил ДТП, погибла мать двухлетнего ребенка

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Кубани пьяный полицейский устроил ДТП, погибла мать двухлетнего ребенка
сотрудник полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press
На Кубани пьяный участковый устроил дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации сотрудников СУ СК по Краснодарскому краю, в результате аварии погибла мать двухлетнего ребенка.
 
В отношении 30-летнего участкового уполномоченного отдела МВД России по Северскому району возбудили уголовное дело. Установлено, что в ночь на минувшее воскресенье полицейский ехал по поселку Ильинскому на своей иномарке. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он существенно превысил допустимую скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.
 
В результате ДТП 37-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Двухлетний ребенок, который также находился в машине, был доставлен в больницу. Подозреваемый сейчас находится под стражей.
ЕТ

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