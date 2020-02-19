На Кубани пьяный полицейский устроил ДТП, погибла мать двухлетнего ребенка

На Кубани пьяный участковый устроил дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации сотрудников СУ СК по Краснодарскому краю, в результате аварии погибла мать двухлетнего ребенка.

В отношении 30-летнего участкового уполномоченного отдела МВД России по Северскому району возбудили уголовное дело. Установлено, что в ночь на минувшее воскресенье полицейский ехал по поселку Ильинскому на своей иномарке. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он существенно превысил допустимую скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.