Четыре машины столкнулись на Калужском шоссе в Москве

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18 февраля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что на Калужском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. В настоящий момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что авария случилась на 33-м километре Калужского шоссе. Согласно предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет.

Сотрудники Госавтоинспекции, которые прибыли на место инцидента, сейчас устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего. Выясняется, кто стал виновником столкновения четырех транспортных средств.