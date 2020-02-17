Пять человек погибли в ДТП с бензовозом под Волгоградом

//Происшествия 13+

17 февраля 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В понедельник, 17 февраля, в 21.40 по местному времени (20.40 мск) на автодороге Старая Полтавка – Палласовка в Волгоградской области произошло столкновение легкового автомобиля и бензовоза. В результате аварии погибли пять человек.

По предварительным данным, иномарка Hyundai Accen выехала на встречную полосу, где влетела в бензовоз «КамАЗ». Отмечается, что топлива в нем не было.

При этом погибли водитель и четыре пассажира легковушки. В полиции уточнили, что детей среди них не было. Сейчас устанавливаются личности людей, находившихся в машине.

На территории работают сотрудники спецслужб. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Калужской области жена священника не справилась с управлением машиной и сбила мать с двумя детьми.