"Пообещала помолиться за их здравие", жена священника сбила пешеходов и уехала с места ДТП

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17 февраля 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Калужской области жена священника - Алёна Бычкунова не справилась с управлением машиной и сбила мать с двумя детьми. По словам пострадавших, матушка вышла из авто, уточнила, что все живы, и сказала, что будет молиться за их здоровье.

А потом просто уехала, сказав, что у самой дети плачут. Как пишет канал "Mash", пострадавшая женщина осталась на дороге с двумя дочерьми. И если младшая девочка отделалась испугом, то вот у старшей диагностировали «компрессионный перелом позвоночника». А это длительное лечение и реабилитация и одними молитвами тут никак не поможешь.