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Житель Подмосковья организовал в Сочи бизнес по возврату похищенных номеров

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Подмосковья организовал в Сочи бизнес по возврату похищенных номеров
Фото: сайт УВД по городу Сочи

Жителя Подмосковья подозревают в серии краж государственных регистрационных знаков с автомобилей.

По версии следствия, ранее судимый 34-летний мужчина оставлял записку с номером своего телефона и банковского счета на лобовом стекле и требовал за возврат номера от 2,5 до 3,5 тысяч рублей.

После того, как в дежурную часть отдела полиции поступило сразу два заявления от местных жительниц о краже государственных регистрационных знаков с личных автомобилей, приезжего из Подмосковья удалось задержать.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 325.1 УК РФ (Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). В сочинской полиции сообщили, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

ДВа

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