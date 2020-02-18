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Напавшему на людей в московском храме предъявлено обвинение в хулиганстве и нанесении побоев

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Напавшему на людей в московском храме предъявлено обвинение в хулиганстве и нанесении побоев
купол православного храма, pixabay.com

Следствие во вторник, 18 февраля, предъявило 26-летнему Ефиму Ефимову, который напал на людей в храме Николая Чудотворца на Бакунинской улице в Москве, обвинение в хулиганстве и нанесении побоев.

В пресс-службе Таганского районного суда Москвы уточнили, что обвинение было предъявлено по статье 213 "Хулиганство" и статье 116 "Побои" УК РФ". Обвиняемый не возражал против своего заключения под стражу.

Напомним, гражданин в минувшее воскресенье зашел в столичный храм и ударил ножом двух помощников настоятеля. Согласно последней информации, Ефимов находился в тот момент в неадекватном состоянии. Известно, что в Москву молодой мужчина приехал из Липецкой области.

ЕТ

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