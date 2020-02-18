Ранивший двух человек ножом в московском храме признался, что

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18 февраля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Напавший в минувшее воскресенье на прихожан во время утренней службы в храме Святителя Николая 26-летний житель Липецка заявил членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что не принимал «никаких стимулирующих веществ». Известно, что инцидент произошел на Бакунинской улице в Москве.

«Психанул, проблем было много», - объясняет задержанный Ефим Ефимов свой поступок.

Отмечается, что молодой человек зашел в этот храм впервые, потому что он недалеко от его работы. В результате происшествия ножевые ранения получили два человека. Они были доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

При этом ранее он оправдал свои действия плохим настроением с утра.

«Он выглядит заторможенным, полусонным, безразличным ко всему. Сказал, что хотел бы почитать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, «из школьной программы перечитать». И ещё он хотел бы поговорить с психологом», - отметили в ОНК.

Его мать утверждает, что сын работает сварщиком в Москве и никогда не имел проблем с алкоголем, какими-то веществами и законом.