Все новости >>

//Происшествия 13+

Ранивший двух человек ножом в московском храме признался, что "психанул"

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Ранивший двух человек ножом в московском храме признался, что
Фото: pixabay.com

Напавший в минувшее воскресенье на прихожан во время утренней службы в храме Святителя Николая 26-летний житель Липецка заявил членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что не принимал «никаких стимулирующих веществ». Известно, что инцидент произошел на Бакунинской улице в Москве.

«Психанул, проблем было много», - объясняет задержанный Ефим Ефимов свой поступок.

Отмечается, что молодой человек зашел в этот храм впервые, потому что он недалеко от его работы. В результате происшествия ножевые ранения получили два человека. Они были доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. 

При этом ранее он оправдал свои действия плохим настроением с утра.

«Он выглядит заторможенным, полусонным, безразличным ко всему. Сказал, что хотел бы почитать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, «из школьной программы перечитать». И ещё он хотел бы поговорить с психологом», - отметили в ОНК.

Его мать утверждает, что сын работает сварщиком в Москве и никогда не имел проблем с алкоголем, какими-то веществами и законом.

БА

//картина дня

Политика

В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и

В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и "право ребенка на специальную охрану и заботу"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ запрет на аборты. Он считает, что человек становится человеком только в момент «зарождения жизни».

Стала известна информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится в заметке, размещенной во вторник утром на страницах отечественных интернет-СМИ.

Стала известна информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

17 февраля 2020 г. на территории Кронштадтского форта «Великий князь Константин» под Петербургом, начался первый день съемок полнометражного художественного фильма «ФАУ…

//новости ан