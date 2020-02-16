В Москве мужчина напал с ножом на прихожан в храме Николая Чудотворца во время воскресной службы

В Москве мужчина напал на прихожан во время утренней службы в храме Святителя Николая в Покровском.
Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. Приехавший в столицу из Липецкой области 26-летний злоумышленник ранил двоих мужчин. Прихожане госпитализированы. В больнице им оказывают необходимую помощь.
В каком состоянии находятся раненные, в полиции Москвы не уточнили. Злоумышленники задержали другие прихожане храма.
Храм Николая Чудотворца в Покровском находится на Бакунинской улице.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого "по горячим следам". Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
В минувшую субботу 63-летний мужчина убил беременную женщину и ее мужа, а потом покончил с собой. Он конфликтовал с убитыми из-за места на Центральном рынке.