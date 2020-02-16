Все новости >>

//Происшествия 13+

В Калининграде мужчина убил беременную женщину и ее мужа из-за личной неприязни

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Калининграде мужчина убил беременную женщину и ее мужа из-за личной неприязни
Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Калининграде в субботу вечером мужчина убил супругов из-за личной неприязни.  Злоумышленник из охотничьего карабина обстрелял беременную женщину, ее супруга и их сына-подростка в субботу, 16 февраля, на улице Профессора Баранова около Центрального рынка.

Супруги скончались на месте происшествия. Мальчик госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

На месте происшествия вчера работала следственная группа, следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области.
В СКР сообщили, что мотивом убийства семейной пары стала личная неприязнь.

Убил супругой 63-летний мужчина. После того, как он расстрелял людей, он выстрелили в себя, пытаясь свести счеты с жизнью. Его госпитализировали, он скончался в реанимации. Знакомые убитых супругов говорят, что у семьи был бизнес на рынке. Женщина была беременна.

ИЧ

//картина дня

В мире

"Первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем", - оценила "украинский феномен" Зеленского Ольга Скабеева

Российская телеведущая Ольга Скабеева считает, что в президентстве Владимира Зеленского заметен "украинский феномен". Скабеева опубликована ролик, как Зеленский пародировал президента Украины.

Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. 7 февраля в селе Масанчи около тысячи местных жителей устроили драку.

Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. 7 февраля в селе Масанчи около…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Специалисты из Центра экологических исследований имени Гельмгольца рекомендуют беременным женщинам не использовать косметику с содержанием парабенов из-за возможности…

//новости ан

//новости ан

Знаменитая российская актриса Мария Голубкина заявила, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи косметологов. Артистка опубликовала фотографию, на которой…

//новости ан

//новости ан

Мать подростка Влада Бахова, который пропал на окраине города Демидов во время вечеринки на природе с друзьями 6 апреля прошлого года, рассказала о результатах экспертизы…