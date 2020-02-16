В Калининграде мужчина убил беременную женщину и ее мужа из-за личной неприязни

//Происшествия 13+

16 февраля 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Калининграде в субботу вечером мужчина убил супругов из-за личной неприязни. Злоумышленник из охотничьего карабина обстрелял беременную женщину, ее супруга и их сына-подростка в субботу, 16 февраля, на улице Профессора Баранова около Центрального рынка.

Супруги скончались на месте происшествия. Мальчик госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

На месте происшествия вчера работала следственная группа, следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области.

В СКР сообщили, что мотивом убийства семейной пары стала личная неприязнь.

Убил супругой 63-летний мужчина. После того, как он расстрелял людей, он выстрелили в себя, пытаясь свести счеты с жизнью. Его госпитализировали, он скончался в реанимации. Знакомые убитых супругов говорят, что у семьи был бизнес на рынке. Женщина была беременна.