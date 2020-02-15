Все новости >>

//Происшествия 13+

Источник: в центре Калининграда застрелили семейную пару

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник: в центре Калининграда застрелили семейную пару
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Источник в правоохранительных органах сообщил в субботу, 15 февраля, о том, что в центре Калининграда была открыта стрельба. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли два человека.

Сегодня вечером, по словам осведомленного источника, мужчина застрелил в Калининграде семейную пару, а также ранил их ребенка. Происшествие случилось на улице Баранова рядом с Центральным рынком. Информации о том, в каком состоянии находится мальчик, не поступало. 

На месте работают специалисты. Пока не сообщается, по какой причине было совершено нападение. Стрелок госпитализирован.

ЕТ

//картина дня

Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. 7 февраля в селе Масанчи около тысячи местных жителей устроили драку.

Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. 7 февраля в селе Масанчи около…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Специалисты из Центра экологических исследований имени Гельмгольца рекомендуют беременным женщинам не использовать косметику с содержанием парабенов из-за возможности…

//новости ан

Знаменитая российская актриса Мария Голубкина заявила, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи косметологов. Артистка опубликовала фотографию, на которой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Мать подростка Влада Бахова, который пропал на окраине города Демидов во время вечеринки на природе с друзьями 6 апреля прошлого года, рассказала о результатах экспертизы…

//новости ан