Источник: в центре Калининграда застрелили семейную пару

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15 февраля 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Источник в правоохранительных органах сообщил в субботу, 15 февраля, о том, что в центре Калининграда была открыта стрельба. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли два человека.

Сегодня вечером, по словам осведомленного источника, мужчина застрелил в Калининграде семейную пару, а также ранил их ребенка. Происшествие случилось на улице Баранова рядом с Центральным рынком. Информации о том, в каком состоянии находится мальчик, не поступало.

На месте работают специалисты. Пока не сообщается, по какой причине было совершено нападение. Стрелок госпитализирован.