В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

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18 февраля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

школьный класс, pixabay.com

В одной из школ Псковской области между учителем и учеником произошел конфликт. Согласно последней информации осведомленных источников, молодой человек во время урока дважды ударил педагога по лицу.

Отмечается, что учитель выдернул стул, на котором раскачивался во время занятия ученик. Школьник упал на пол, после чего встал и два раза ударил преподавателя по лицу.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сообщил, что местные власти разбираются во всех обстоятельствах и причинах случившегося. Впоследствии будет дана оценка поведению ученика и действиям учителя.