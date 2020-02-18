Все новости >>

//Происшествия 13+

Жители почти 140 домов в Саратове остались без отопления

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жители почти 140 домов в Саратове остались без отопления
батарея, pixabay.com
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что около 140 домов в Саратове остались без отопления. Согласно последней информации источников, это случилось из-за возникновения повреждения на теплосетях.
 
В настоящий момент специалисты проводят на месте случившегося ремонтно-восстановительные работы. Подчеркивается, что они будут завершены до конца сегодняшнего дня.
 
Без теплоснабжения, по некоторым данным, временно остались дома с населением не менее 11 тысяч человек. Отметим, что сейчас температура воздуха в Саратове составляет плюс 2 градуса по Цельсию.
ЕТ

//картина дня

Политика

В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и

В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и "право ребенка на специальную охрану и заботу"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ запрет на аборты. Он считает, что человек становится человеком только в момент «зарождения жизни».

Стала известна информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится в заметке, размещенной во вторник утром на страницах отечественных интернет-СМИ.

Стала известна информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

17 февраля 2020 г. на территории Кронштадтского форта «Великий князь Константин» под Петербургом, начался первый день съемок полнометражного художественного фильма «ФАУ…

//новости ан