Жители почти 140 домов в Саратове остались без отопления

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что около 140 домов в Саратове остались без отопления. Согласно последней информации источников, это случилось из-за возникновения повреждения на теплосетях.

В настоящий момент специалисты проводят на месте случившегося ремонтно-восстановительные работы. Подчеркивается, что они будут завершены до конца сегодняшнего дня.