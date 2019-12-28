В Красноярском крае люди остались без отопления в 30-градусный мороз

//Происшествия 13+

28 декабря 2019, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

В городе Железногорске Красноярского края порядка 200 человек остались без отопления в 30-градусный мороз. Причиной ЧП стала коммунальная авария на теплосетях.

Отопления лишены шесть жилых многоквартирных дома, в которых в совокупности проживает около 188 человек. Жителям поселка Новый Путь, входящего в состав Железногорска, предложили эвакуироваться. На данный момент ведутся работы по устранению последствий аварии. Людям обещают, что тепло вернется в их дома в течение дня. При этом отмечается, что температура на улице опустилась до отметки -30 градусов.