В Ленобласти мужчина хотел закопать бочку с телом женщины

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18 февраля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно о задержании жителя Всеволожского района Ленинградской области, который пытался 17 февраля закопать бочку с женским телом внутри. Отмечается, что злоумышленник попросил помочь экскаваторщика спрятать предмет в деревне Новосергиевка на территории бетонного завода.

«В 23.00 прибывшими на место происшествия полицейскими в пластиковой бочке объемом 200 литров обнаружен труп без внешних признаков насильственной смерти неизвестной женщины», - уточнили в ведомстве, отметив, что предположительно, это могла быть его мать.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее напавший в минувшее воскресенье на прихожан во время утренней службы в храме Святителя Николая 26-летний житель Липецка сказал, что просто «психанул».