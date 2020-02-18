Более 1,5 млн рублей пропало с банковского счета москвички после телефонного звонка

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18 февраля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

рубли, pixabay.com

У жительницы Москвы с банковского счета пропали 1,5 миллиона рублей после звонка лжесотрудника банка. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 18 февраля, источник в столичной полиции.

Гражданка сообщила, что ей позвонил сотрудник банка и обманным путем завладел реквизитами банковских карт. Через некоторое время со счета пожилой женщины пропали 1 миллион 542 тысячи рублей. После этого она обратилась в правоохранительные органы.

По факту случившегося возбуждено дело о краже в особо крупном размере. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность звонившего.