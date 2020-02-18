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Серийного угонщика азиатских автомобилей поймали на АЗС в Подмосковье

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Серийного угонщика азиатских автомобилей поймали на АЗС в Подмосковье
коробка передач, pixabay.com

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье подозреваемого в серии краж автомобилей известных корейских и японских марок. Злоумышленником оказался ранее судимый 33-летний житель Красноярского края.

Одну из машин подозреваемый похитил ночью с неохраняемой стоянки, расположенной на улице Гоголя в Лосино-Петровском.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что угонщика удалось задержать на автозаправке в Ногинском районе. У него при себе было оборудование, предназначенное для вскрытия охранной системы и запуска двигателя транспортных средств. Установлено, что мужчина причастен к совершению еще двух краж в городах Фрязино и Лосино-Петровский.

ЕТ

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