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В душе госпиталя МВД скончался ветеран ОВД

, 21:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В душе госпиталя МВД скончался ветеран ОВД
Фото: pixabay.com

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в душе Главного госпиталя министерства внутренних дел скончался 85-летний ветеран органов внутренних дел. По факту происшествия полиция организовала проверку.

В ведомстве рассказали, что мужчина включил горячую воду, после чего ему стало плохо и он потерял сознание. В итоге из-за полученных ожогов ветеран скончался. 

«… назначена служебная проверка, проведение которой поручено сотрудникам профильных подразделений МВД России. По ее результатам в случае установления вины руководства и персонала лечебного учреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», - пояснила Волк.

Официальный представитель МВД выразила соболезнования родным и близким ветерана органов внутренних дел. По её словам, его семье окажут необходимую помощь.

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БА

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