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Дебоширку из Ленинградской области задержали в аэропорту Сочи

, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Дебоширку из Ленинградской области задержали в аэропорту Сочи
Фото: соцсети

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Сочи пассажирку из Санкт-Петербурга.

Наряд полиции к прибывшему борту вызвал диспетчер. Причиной вызова стало поведение одной из пассажирок во время полета. По словам экипажа, 26-летняя девушка выражалась нецензурной бранью, скандалила и не реагировала на замечания окружающих.

Буйную пассажирку доставили в дежурную часть, где на нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). От медосвидетельствования дебоширка отказалась, сообщили в управлении на транспорте МВД по ЮФО.

ДВа

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