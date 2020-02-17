Убитая в Подмосковье многодетная мать дважды забирала заявления о побоях

Стало известно, что убитая в минувшее воскресенье многодетная мать в подмосковном Селятино дважды забирала заявления о побоях со стороны своего супруга из полиции. Отмечается, что мужчина во время конфликта расправился с женой, а после покончил с собой на глазах у сына.
«В 2015 и 2017 годах в дежурную часть Селятинского ОП поступало два обращения о том, что местной жительнице 1978 года рождения её супруг 1967 года рождения причинил телесные повреждения», - уточнили в пресс-службе МВД.
При этом в семье осталось пятеро детей, в том числе четверо несовершеннолетних. Во время происшествия в комнате находился сын 2009 года рождения. Сейчас с детьми работает психолог. Скорее всего, опека будет оформлена на бабушку.
Возможной причиной конфликта стала тема бракоразводного процесса.
Ранее сообщалось, что в Волгограде мужчина напал с ножом на студентов около общежития.