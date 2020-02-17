В Волгограде мужчина угрожал студентам ножом и хотел ограбить

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17 февраля 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно о задержании жителя Волгограда, который хотел в Советском районе города ограбить двух студентов, угрожая им ножом. Отмечается, что мужчина подошел к молодым людям около общежития и требовал отдать деньги, но они успели убежать.

«Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими установили личность подозреваемого и задержали его по горячим следам. Двадцатилетний житель Кировского района сознался в содеянном», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, у злоумышленника был изъят нож.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик два дня жил один в неотапливаемом доме под Волгоградом. Мать ребенка впоследствии нашли в нетрезвом состоянии сотрудники полиции.