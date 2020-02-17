В Волгограде мужчина угрожал студентам ножом и хотел ограбить

Стало известно о задержании жителя Волгограда, который хотел в Советском районе города ограбить двух студентов, угрожая им ножом. Отмечается, что мужчина подошел к молодым людям около общежития и требовал отдать деньги, но они успели убежать.
«Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими установили личность подозреваемого и задержали его по горячим следам. Двадцатилетний житель Кировского района сознался в содеянном», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, у злоумышленника был изъят нож.
Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик два дня жил один в неотапливаемом доме под Волгоградом. Мать ребенка впоследствии нашли в нетрезвом состоянии сотрудники полиции.