//Происшествия 13+
Двухлетний ребенок два дня жил один в неотапливаемом доме под Волгоградом
17 февраля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
17 февраля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Елена Середа
Игорь Черский
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
Центральный Банк РФ планирует изменить основания для блокировки счетов клиентов финансовых организаций. Банк России опубликовал поправки в положение 375-П, которые…
В мире
Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.
Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами…
Почему приход красного китайского монстра совпал с началом кампании…
Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
Дебютный фильм режиссёра Александра Золотухина «Мальчик русский» вышел…
Эпидемия нового коронавируса стала темой новостей номер один. Она…
Структуры, подконтрольные миллиардеру, гражданину Израиля и резиденту…
В модном нынче английском языке есть устойчивое выражение – don't…
Какую роль играет Россия для Латвии? Партнер или недоброжелатель…
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что гражданка Российской Федерации заразилась смертельным коронавирусом на круизном лайнере, который сейчас…
Легендарный голливудский актёр Эдди Мёрфи получил номинацию на "Золотой Глобус" за свою работу в новой картине "Меня зовут Долемайт", а также…
Стали известны пророчества Ванги о будущем, которое ждет Россию и весь остальной мир. Прогнозы медиума из Болгарии приведены в материале, появившемся…
Знаменитый российский музыкант Александр Малинин в день 30-летия со дня свадьбы сделал своей супруге Эмме громкий комплимент. На днях семейная пара…
Жена - не помеха! Знаменитые женщины, родившие от женатых мужчин
В Башкирии в Иглинском районе табун лошадей провалился под лед на местном водоеме. Лошадей спасали всеми силами. Об инциденте рассказал и показал видео один…
Двухлетний ребенок два дня жил один в неотапливаемом доме под Волгоградом. Соответствующую информацию днем в понедельник, 17 февраля, предоставили сотрудники пресс-службы…
13 книжных магазинов в разных городах страны объявили о том, что сегодня не будут работать, а их сотрудники выйдут на одиночные пикеты в поддержку осужденных фигурантов…
Жаркое из блогов
Знаменитый актер Олег Видов (1943-2017), был любим страной СССР в первой половине своей жизни, и вдоволь наслушался обвинений в предательстве Родины во второй.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что необходимо активно бороться не только с вирусом, но и распространением недостоверной информации о заболевании.
В реке обнаружили тела двух десятилетних мальчиков, которые накануне пропали в Обливском районе Ростовской области. Об этом заявила в понедельник представитель СУСК…
Ученые из Китая исследуют противораковые свойства зеленого чая. Обнаружена связь между частотой употребления полезного напитка и низкими шансами развития рака груди.
В понедельник стало известно, что народный артист Грузии, известный кинорежиссер Георгий Шенгелая ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом заявили в "Национальном центре…
Известный артист Александр Малинин и его супруга - врач Эмма Малинина отпраздновали жемчужную свадьбу. Они женаты ровно 30 лет. Жемчужную свадьбу Малинины отметили…
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Дмитрия Смирнова за сравнения…
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне, присланное…
Телеведущий Владимир Соловьёв огласил своё мнение о реальной причине отставки правительства Дмитрия Медведева. Как заметил Соловьёв, в отставку правительство подало…
Почему нас вжимает в кресло во время просмотра фильма в кинотеатре? Вы когда-нибудь чувствовали эти вибрации по всему телу в момент напряжения в кино?
Общество
«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…
Синоптик Михал Леус рассказал, какая погода будет в Москве на День защитника Отечества. Согласно прогнозам эксперта, 23 февраля в этом году не будет баловать теплой…
Какую роль играет Россия для Латвии? Партнер или недоброжелатель? Следует ли продолжать развивать отношения между Латвией и Россией? Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш…
Бывшая возлюбленная британского принца Гарри Кэролайн Флэк свела счеты с жизнью. Согласно последней информации источников, 40-летняя телеведущая скончалась в минувшую…
Шоу-бизнес
Артистка Анастасия Волочкова выговорила бывшему гражданскому мужу, отцу своей единственнй дочери Игорю Вдовину за то, что его дети учатся за границей на ее деньги…
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, кто может возглавить партию после его ухода с должности. Политик отметил, что кандидатов на этот пост много, "смена…
Мнение председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что гражданские жены – бесплатные проститутки, вызвало большой спор не только…
Утром в понедельник, 17 февраля, стало известно, что на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Йокогама, выявлено 99 новых…
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскрыла свой личный опыт, как сохраняет стройную фигуру и не поправляется. Меньшова спортом не занимается, просто привыкла…
Куклы для взрослых усиливают демографический кризис в Японии. Рождаемость в стране стремительно падает, коэффициент фертильности стремится к 1. Ученые прогнозируют…
В Озерске Челябинской области злоумышленники напали с арбалетом на двух медиков. Сотрудники станции скорой медицинской помощи, согласно последней информации источников…
Происшествия
Трагедия произошла в Омской области вечером в пятницу, 14 февраля. Мужчина отмечал праздник с любовницей и приятелем без определенного места жительства, когда дело дошло…
Политика
Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников прекратить «ритуальные» заграничные поездки. Хабирова возмутили планы госкомитета по внешнеэкономическим связям…
Охранник, который впустил убийцу шестилетнего ребенка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом. Об этом утром в понедельник, 17 февраля, сообщили…
Владлен Чурсинов, врач-хирург из Москвы, рассказал об опасных для жизни последствиях сверхурочной работы. Медицинский специалист процитирован в материале, появившемся…
50-летняя певица и актриса, мать двоих детей Дженнифер Лопес восхитила поклонников своей фигурой. Знаменитость опубликовала новую фотографию на своей страничке…
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская уверена, что дети негативно относятся к школьным обедам, потому что не понимают пользу подобного питания. По её мнению, ребятам…
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан утром в понедельник, 17 февраля, в рамках онлайн-брифинга заявил, что США фактически стали…
В Калязине Тверской области ночью пропал 17-летний юноша Кирилл Елагин. Елагин ночью ушел из общежития калязинского колледжа и до сих пор о его местонахождении ничего…
На северо-западе Москвы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Соответствующую информацию утром в понедельник, 17 февраля, предоставил осведомленный…
С 17 февраля по 10 марта пройдёт период ретроградного Меркурия. Астрологи рассказали, какое влияние планета оказывает на людей и как уберечь себя от негативных…
Утром в понедельник, 17 февраля, стало известно, что Россия к настоящему моменту не получила от японской стороны подтверждение, что премьер-министр Синдзо Абэ посетит…
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке можно лишь с учетом уважения суверенитета и территориальной…
Запад «публично унизил» президента Украины Владимира Зеленского на состоявшейся в Мюнхене международной конференции по безопасности. Соответствующая оценка содержится…
Британского принца Гарри и его супругу Меган сфотографировали в канадском аэропорту, когда они вернулись из США. Согласно последней информации, герцог и герцогиня летели…
На сегодняшний день в мире зафиксирован 71331 случай заражения коронавирусом. 1775 человек погибли. Тем временем в Китае начали выпускать потенциально эффективное…
Актер Вячеслав Манучаров откровенно признался, что ему пришлось перенести операцию по удалению молочных желез. Мужчина не только регулярно качался в зале, но и потреблял…
Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал ССССР незаконно созданным государством и призвал перестать считать современную Россию его правопреемницей.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин утром в понедельник, 17 февраля, поручил своим заместителям как можно чаще посещать регионы страны. В первую очередь речь идет…
Во Владивостоке менее чем за сутки выпала практически месячная норма осадков в виде снега. Соответствующую информацию утром в понедельник, 17 февраля, предоставили…
Специалисты в сфере кардиологии рассказали о простом способе снижения артериального давления без лекарственных средств. Об этом говорится в материале, появившемся…
Российский форвард Федор Смолов, взятый в испанский клуб в аренду у "Локомотива", прокомментировал свой первый гол в составе "Сельты". "Доволен своим первым голом…
В Волгограде местные рекламщики решили использовать памятник "Родина-мать" для рекламы сети супермаркетов. Местные жители креатив не оценили.
Главврач специализированной больницы "Лэйшэньшань" для лечения инфицированных пневмонией в городе Ухань Ван Синхуань в понедельник заявил, что пик вспышки нового…
Старший брат Меган Маркл 53-летний Том Маркл признался, что остался без работы и жилья, а громкая фамилия мешает устроиться на новую должность. Мужчина уверен, что…
Эксперт в сфере информационной безопасности Виталий Вехов утром в понедельник, 17 февраля, прокомментировал появление нового способа кражи персональных данных…
Утром в понедельник, 17 февраля, стало известно о поломке аэроэкспресса на подъезде к московскому аэропорту "Внуково". Об этом ранее сегодня сообщил представитель…