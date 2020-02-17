Двухлетний ребенок два дня жил один в неотапливаемом доме под Волгоградом. Соответствующую информацию днем в понедельник, 17 февраля, предоставили сотрудники пресс-службы регионального ГУМВД.

В ведомстве уточнили, что 14 февраля текущего года 37-летняя женщина оставила сына одного в холодном доме и ушла в гости. Через два дня гражданка вспомнила о ребенке и попросила одну из своих приятельниц проведать его. Женщина, которая пришла в дом, увидела состояние малыша и вызвала врачей.

Мать ребенка впоследствии нашли в нетрезвом состоянии сотрудники полиции. Выяснилось, что ранее она была судима и лишена прав в отношении еще одного ребенка.