В МЧС оценили сообщение о радиоактивных купюрах в московском банке

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17 февраля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб отреагировал на сообщение о появлении радиоактивных купюр в отделении банка на улице Привольная, дом 65/32. Известно, что их обнаружили у одного из клиентов.

«По предварительной информации, датчик сработал на женщину, которая принимает лекарственные препараты (проблемы с щитовидной железой). Угрозы нет», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что датчик радиационного контроля сработал во время того, как мужчина отдал деньги в кассу. После лаборатория «Радон» оперативно провела замеры.

Ранее сообщалось, что спасатели были вынуждены усилить мониторинг уровня радиации в столице из-за сообщения о «60-кратном превышении нормы» в южной части города. Позже выяснилось, что радиационный фон не нарушен.