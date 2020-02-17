Тела двух пропавших детей нашли в реке в Ростовской области

В реке обнаружили тела двух десятилетних мальчиков, которые накануне пропали в Обливском районе Ростовской области. Об этом заявила в понедельник представитель СУСК России по области Галина Гагалаева.

Установлено, что дети гуляли на берегу реки Чир на окраине станицы Обливская. На берегу были найдены следы обуви пропавших детей, свидетельствующие о том, что ребята пытались перейти на противоположный берег по льду.