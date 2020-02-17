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Тела двух пропавших детей нашли в реке в Ростовской области

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тела двух пропавших детей нашли в реке в Ростовской области
река, лед, pixabay.com
В реке обнаружили тела двух десятилетних мальчиков, которые накануне пропали в Обливском районе Ростовской области. Об этом заявила в понедельник представитель СУСК России по области Галина Гагалаева.
 
Установлено, что дети гуляли на берегу реки Чир на окраине станицы Обливская. На берегу были найдены следы обуви пропавших детей, свидетельствующие о том, что ребята пытались перейти на противоположный берег по льду.
 
Сегодня тела детей были найдены недалеко от места их исчезновения в рамках поисковых мероприятий. Предполагается, что смерть несовершеннолетних наступила в результате утопления. Назначено проведение экспертиз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
ЕТ

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