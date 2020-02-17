На Урале на двух медиков напали злоумышленники, вооруженные арбалетом

В Озерске Челябинской области злоумышленники напали с арбалетом на двух медков. Сотрудники станции скорой медицинской помощи, согласно последней информации источников, доставлены в больницу.

Установлено, что в ночь на 15 февраля в Озерске молодой человек был доставлен на станцию скорой помощи для медосвидетельствования на состояние опьянения. Через некоторое время на помещение было совершено нападение. Четверо, один из которых был вооружен арбалетом, пытались похитить анализы. Двое медработников оказали сопротивление и получили сотрясение мозга.