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Россиянин "на спор" убил гостя

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Россиянин
Фото: pixabay.com

Трагедия произошла в Омской области вечером в пятницу, 14 февраля. Мужчина отмечал праздник с любовницей и приятелем без определенного места жительства, когда дело дошло до опасного спора.

Отмечается, что 51-летний мужчина пригласил в гости 60-летнего товарища. После его прихода женщина оставила мужчин выпивать на кухне, а сама отправилась заниматься своими делами. В скором времени мужчины поссорились, и гость заявил хозяину, что тот не сможет убить человека. Тогда мужчина взял нож и нанес знакомому несколько ударов, которые оказались смертельными.

После этого подвыпивший хозяин квартиры решил скрыть следы преступления и расчленить тело, но это увидела его любовница. Женщина тут же сообщила в полицию. В настоящее время мужчина находится под стражей, ведется расследование.

АБ

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